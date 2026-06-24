Les arbres parlent aux tout petits Plourivo
Les arbres parlent aux tout petits Plourivo vendredi 7 août 2026.
Plourivo
Les arbres parlent aux tout petits
Maison de l’estuaire Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 16:00:00
fin : 2026-08-07 17:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Petites mains caressant l’écorce d’un arbre, écoute des chants d’oiseaux, odeur agréable de la forêt, regard vers les feuillages, goût de noisette…saperlipopette ! Venez avec vos petit.e.s lutin.e.s découvrir le bois de Penhoat-Lancerf par des approches ludique et sensorielle. Entre histoires et nature, de belles surprises vous attendent ! De 2 à 4 ans. .
Maison de l’estuaire Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les arbres parlent aux tout petits Plourivo a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Plourivo (Côtes-d'Armor)
- Balade à poney Les Chevaux du Coat Plourivo 6 juillet 2026
- Famille des bois Plourivo 8 juillet 2026
- Papouilles poneys Les Chevaux du Coat Plourivo 9 juillet 2026
- Atelier buissonnier dans la forêt Maison de l’estuaire Plourivo 9 juillet 2026
- Les landes au chant de l’engoulevent Maison de l’Estuaire Plourivo 10 juillet 2026