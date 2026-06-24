Plourivo

Les arbres parlent aux tout petits

Maison de l’estuaire Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 16:00:00

fin : 2026-08-07 17:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Petites mains caressant l’écorce d’un arbre, écoute des chants d’oiseaux, odeur agréable de la forêt, regard vers les feuillages, goût de noisette…saperlipopette ! Venez avec vos petit.e.s lutin.e.s découvrir le bois de Penhoat-Lancerf par des approches ludique et sensorielle. Entre histoires et nature, de belles surprises vous attendent ! De 2 à 4 ans. .

Maison de l’estuaire Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79

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English :

L’événement Les arbres parlent aux tout petits Plourivo a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol