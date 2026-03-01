Les arbres révélateurs du changement climatique La Ferté-Bernard

Les arbres révélateurs du changement climatique

Parking de l’ENS des Ajeux La Ferté-Bernard Sarthe

Début : 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Balade pour observer le cycle de la nature à travers les étapes du développement des arbres (suivi phénologique). Nous en profiterons pour observer aussi les oiseaux. Gratuit pour les adhérents et 3 € pour les non adhérents .

Parking de l’ENS des Ajeux La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 87 87

