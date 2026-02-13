Les armoiries : du Moyen Age à nos jours, Couvent des Jacobins, Toulouse

Les armoiries : du Moyen Age à nos jours 25 février et 4 mars Couvent des Jacobins Haute-Garonne

L’histoire des armoiries du Moyen Âge à nos jours

Une armoirie, c’est quoi ? Parcourez l’univers foisonnant des blasons et écus au fil d’une présentation animée, ponctuée d’exemples concrets.

L’histoire de l’héraldique, des champs de bataille aux logos d’aujourd’hui

Comment les armoiries naissent-elles au Moyen Âge ? À quoi servaient-elles ? Que signifient les couleurs, les animaux, les formes ? Fort de sa symbolique et de son objet identitaire, vous en apprendrez plus sur les éléments qui constituent l’art du blasonnement et sa transformation jusqu’à l’époque moderne.

« À qui l’écu ? » – Le jeu où tu parles le langage des hérauts !

Deux plateaux, quatre joueurs ou plus : choisissez votre personnage … et tentez de deviner celui de votre adversaire !

Ce jeu inspiré du « Qui est-ce ? », revisité version héraldique, permet aux participants de manipuler les codes du blason tout en s’amusant : poser les bonnes questions, apprendre à distinguer les particularités de style, tout en assimilant les bases du langage héraldique.

Monument iconique de Toulouse, le Couvent des Jacobins accueille différents événements culturels tout au long de l'année : des concerts, des festivals dans le cloître et des expositions dans l'ancien réfectoire du couvent.

Voyage entre codes médiévaux et symboles contemporains, où les armoiries livrent leurs secrets au fil des siècles. famille animation gratuite

©Alexandre Ollier