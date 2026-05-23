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Les arpenteurs du quartier Bellevue Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Les arpenteurs du quartier Bellevue Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Les arpenteurs du quartier Bellevue Médiathèque Lisa Bresner Nantes jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque Lisa Bresner

Adresse : 23 Boulevard Emile Romanet

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 15:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99 

On fera quoi ?Balades, échanges, écrits, arts graphiques, jeux, dessins, découvertesAnimations :Valérian Dénéchaud de l’asso Vous êtes ici,Nathalie Papeil, artiste graphique et médiatrice, et quelques intervenants surprise

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/


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