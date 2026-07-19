Informations pratiques

La Lucerne-d’Outremer

Les artistes de la crêpe

26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 16:00:00

fin : 2026-08-06 17:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Chez Gourmandises Ludiques la billig s’anime.

Pendant que vous explorez des jeux de société très variés au soleil ou au au frais, je prépare de grandes crêpes que vous décorez ensuite comme un artiste et dégustez.

Présence d’un adulte obligatoire. .

26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 74 90 14 57

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English : Les artistes de la crêpe

L’événement Les artistes de la crêpe La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Granville Terre et Mer