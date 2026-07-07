Informations pratiques

Poussan

LES ASSIETTES GOURMANDES À POUSSAN

Poussan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Rendez-vous le mardi 7 juillet à Poussan pour une soirée festive et gourmande organisée par Pouss’en Faim, le groupement local du circuit court Paniers de Thau !

Rendez-vous le mardi 7 juillet à Poussan pour une soirée festive et gourmande organisée par Pouss’en Faim, le groupement local du circuit court Paniers de Thau ! Une occasion unique de célébrer le bien manger local dans une ambiance chaleureuse et conviviale, portée par la passion des productrices et producteurs du territoire.

Au cœur de cette soirée, place à la gastronomie locale avec des assiettes composées de produits issus du circuit court du Bassin de Thau. Vous pourrez rencontrer directement les producteurs et soutenir une alimentation plus saine, plus locale et plus responsable. L’événement se tiendra à Poussan (Place de la Mairie), dans un cadre festif et accessible à toutes et tous.

La soirée sera animée musicalement par Les Ailes de La Grillon et Léna Garcia Pilati, pour une ambiance garantie jusqu’au bout de la nuit.

Cet événement est organisé par les bénévoles citoyens et les producteurs locaux, en partenariat avec la Ville de Poussan et le CPIE Littoral d’Occitanie.

Une belle fête du goût et du lien social à ne pas manquer ! .

Poussan 34560 Hérault Occitanie info@cpiebassindethau.fr

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English :

Join us on Tuesday, July 7, in Poussan for a festive and gourmet evening organized by Pouss’en Faim, the local group behind the Paniers de Thau short-chain initiative!

L’événement LES ASSIETTES GOURMANDES À POUSSAN Poussan a été mis à jour le 2026-07-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE