Les astres et les marées Route du Radôme Pleumeur-Bodou

Informations pratiques

Pleumeur-Bodou

Les astres et les marées

Route du Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 17:00:00

fin : 2026-09-29 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Quelles sont les causes du phénomène mystérieux bien que familier des marées ? La Lune, le Soleil ou les deux ?

Dès 12 ans

Ouverture des portes 30 minutes avant la 1ère séance

il est conseillé d’arriver 20 minutes avant le début.

Durée moyenne de projection 45 à 50 minutes.

Il est impossible de rentrer en cours de séance.

Les enfants de moins de 15 ans doivent venir accompagnés. .

Route du Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 80 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les astres et les marées Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose