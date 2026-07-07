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AGENDA · Pleumeur-Bodou

Les astres et les marées Route du Radôme Pleumeur-Bodou

mardi 7 juillet 2026 · Route du Radôme · Pleumeur-Bodou

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Route du Radôme
Adresse
Planétarium de Bretagne
Ville
22560 Pleumeur-Bodou
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pleumeur-Bodou

Les astres et les marées

Route du Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-09-29 18:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Quelles sont les causes du phénomène mystérieux bien que familier des marées ? La Lune, le Soleil ou les deux ?

Dès 12 ans

Ouverture des portes 30 minutes avant la 1ère séance
il est conseillé d’arriver 20 minutes avant le début.
Durée moyenne de projection 45 à 50 minutes.
Il est impossible de rentrer en cours de séance.
Les enfants de moins de 15 ans doivent venir accompagnés.   .

Route du Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 80 32 

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English :

L’événement Les astres et les marées Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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