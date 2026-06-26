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LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS MARQUETERIE DE PAILLE MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE Revel

mercredi 26 août 2026 · MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE · Revel

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE
Adresse
13 Rue Jean Moulin
Ville
31250 Revel
Département
Haute-Garonne
Tarif
7 7 7 Tarif enfant

Revel

LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS MARQUETERIE DE PAILLE

MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:30:00
fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :
2026-08-26

Faites place à la créativité de vos enfants !
L’été est arrivé ! L’équipe du musée vous invite à venir passer un après-midi au Musée du bois de Revel pour réaliser un atelier créatif.

Atelier de marqueterie de paille le mercredi 26 août à 14h30 pour les enfants de 7 à 12 ans chaque enfant réalise une petite pièce de marqueterie pour s’initier aux gestes principaux liés à cette technique ouvrir les brins de paille, les aplanir, les coller… Le tout en jouant à faire une composition colorée.

Réservations (nombre de places limité) et renseignements au par mail à contact@museedubois.com ou au 05.61.81.72.10.

Tarif 7€. 7  .

MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 72 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Make room for your children’s creativity!

L’événement LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS MARQUETERIE DE PAILLE Revel a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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