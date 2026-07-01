Les Ateliers créatifs Scrapbooking Herbier nature Stand Caravane Ker spered-krouiñ Gouarec

Informations pratiques

Gouarec

Les Ateliers créatifs Scrapbooking Herbier nature

Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Les Ateliers créatifs au Camping de Gouarec

Venez participer pour vivre l’aventure des ateliers créatifs, un univers coloré et amusant pour passer un bon moment, joyeux et conviviale.

L’atelier Scrapbooking herbier nature, est une réalisation d’un carnet herbier A5, à partir de papier différents et texturer pour y déposer ses croquis et récoltes de plantes endémiques du canal.

Dessiner, peindre, collage et découpage, pour s’initier a observer et apprendre l’environnement qui nous entour. Un souvenirs de vacances ludiques et amusant!

Inscription minimum 1 jour avant l’atelier.

– Atelier de 2h.

– 2 places minimum et 8/10 maximum par atelier.

– Le matériels y est fourni.

– A partir de 7 ans, ados et adultes.

Ateliers réalisé par Alizée

Org. Les merveilles Dali .

Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 15 46 13 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Ateliers créatifs Scrapbooking Herbier nature Gouarec a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Kreiz Breizh