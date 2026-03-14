Les ateliers créations par Claire Vallery Bibliothèque Germaine Tillion Paris
Les ateliers créations par Claire Vallery Bibliothèque Germaine Tillion Paris samedi 20 juin 2026.
Dans le cadre du temps fort sur le vêtement, Claire Vallery nous propose un atelier créatif autour du .. chapeau !
« Venez partager un moment en famille autour d’histoires drôles et étonnantes où les chapeaux s’envolent et deviennent des super-héros.
Après la lecture, place à la créativité : chaque enfant, avec l’aide de son parent, fabrique un chapeau haut de forme en papier, qu’il pourra personnaliser/accessoiriser pour le rendre unique. «
Un atelier parent/enfant avec Claire Vallery pour apprendre en s’amusant, développer sa créativité et repartir avec une création 100% faite main. Cette animation ne nécessite aucune expérience en matière de couture.
Durée : 40 min d’« heure des histoires » puis 1h d’atelier environ.
Atelier créatif pour les enfants de 6 à 12 ans.
Le samedi 20 juin 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Entrée libre, pour enfants de 6 à 12 ans accompagné d’un adulte.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00
Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris
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