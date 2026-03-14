Les ateliers créations par Claire Vallery Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Dans le cadre du temps fort sur le vêtement, Claire Vallery nous propose un atelier créatif autour du .. chapeau !

« Venez partager un moment en famille autour d’histoires drôles et étonnantes où les chapeaux s’envolent et deviennent des super-héros.

Après la lecture, place à la créativité : chaque enfant, avec l’aide de son parent, fabrique un chapeau haut de forme en papier, qu’il pourra personnaliser/accessoiriser pour le rendre unique. «

Un atelier parent/enfant avec Claire Vallery pour apprendre en s’amusant, développer sa créativité et repartir avec une création 100% faite main. Cette animation ne nécessite aucune expérience en matière de couture.

Durée : 40 min d’« heure des histoires » puis 1h d’atelier environ.

Atelier créatif pour les enfants de 6 à 12 ans.

Le samedi 20 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre, pour enfants de 6 à 12 ans accompagné d’un adulte.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris

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