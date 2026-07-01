Les ateliers cuisine du Moulin Cornille Moulin Cornille Maussane-les-Alpilles

Informations pratiques

Maussane-les-Alpilles

Les ateliers cuisine du Moulin Cornille

Du 22/07 au 29/07/2026 le mercredi de 10h à 12h.

Du 12/08 au 19/08/2026 le mercredi de 10h à 12h. Moulin Cornille 22 rue Charloun Rieu Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-12

Le Moulin Cornille à Maussane-les-Alpilles vous propose des ateliers cuisine en juillet et août !Familles

Cet été encore, retrouvez les ateliers cuisine du Moulin Cornille !

Le Chef Valadier sera le chef d’orchestre de ces ateliers autour de l’huile d’olive du moulin bien sûr !

Ramenez votre curiosité, votre appétit et votre plus beau tablier, on s’occupe du reste (ingrédients et ustensiles fournis) !

Conseils, astuces et recettes gourmandes rythmeront ces matinées de découverte.



Mercredi 22 juillet Faire manger des légumes aux enfants

Mercredi 29 juillet Apéro entre amis

Mercredi 12 août Accompagner nos grillades

Mercredi 19 août Cuisine provençale traditionnelle



Alors, prêt(e) à vivre un moment gourmand et convivial ?



Réservation obligatoire par téléphone auprès du Moulin Cornille

Ateliers limités à 10 participants .

Moulin Cornille 22 rue Charloun Rieu Maussane-les-Alpilles 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 32 37 communication@moulin-cornille.com

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English :

Le Moulin Cornille in Maussane-les-Alpilles is offering cookery workshops in July and August!

L’événement Les ateliers cuisine du Moulin Cornille Maussane-les-Alpilles a été mis à jour le 2026-07-15 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles