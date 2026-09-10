Informations pratiques

Les Ateliers de la Fabrique d’innovation Campus santé de Villejean Rennes Mardi 15 septembre, 08h30 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Session #19 : innover avec le vivant

Les Ateliers de la Fabrique d’innovation du Campus Innovation de l’Université de Rennes sont des rendez-vous réguliers, ouverts aux praticien·nes de l’innovation qui souhaitent travailler ensemble sur des sujets concrets pour se former, s’entraîner, se confronter à des approches ou des connaissances nouvelles, échanger avec des pairs et développer des opportunités.

**- PROGRAMME -**

8h15 – Accueil

8h30 – Nous travaillerons ensemble sur les relations de l’innovation avec le vivant :

– **Comment rendre un projet d’innovation solide avant de démarrer ?**

**Lorette Quéguiner**, post-doctorante à l’lETR et porteuse du projet i-SOLEA, l’abordera avec le RAT (Riskiest Assumption Test).

– **Comment construire des solutions concrètes à partir des recherches de pointe dans le séquençage génétique ?**

**Thomas Darde**, CEO et fondateur de SciLicium, nous expliquera comment il le fait par exemple pour l’agro-alimentaire, la pharma et les cosmétiques.

– **La majorité des bactéries du microbiote intestinal ne sont pas cultivables. Comment les étudier ?**

**Émeline Roux**, chercheuse à NuMeCan, nous expliquera ses techniques et jusqu’où on peut aller.

– **Certaines bactéries survivent aux antibiotiques en se mettant en dormance et provoquent des rechutes ; on parle de récalcitrante bactérienne**.

Avec Charlotte Michaux, chercheuse à l’Inserm (BRM), nous découvrirons comment le séquençage permet de percer leurs secrets.

9h10 – **Session d’idéation collective : Quels croisements entre le vivant et d’autres secteurs pour stimuler l’innovation (il n’y a pas que le numérique) ?**

9h45 – Questions diverses, échanges et accès aux ressources

**- INFORMATIONS PRATIQUES -**

L’événement est gratuit mais il est sur inscription.

L’atelier se déroulera sur le Campus Santé de l’Unversité de Rennes à Villejean, bâtiment 13 salle D.

L’objectif est de contribuer à la formation d’une communauté d’innovatrices et d’innovateurs durable qui pratiquent ensemble l’innovation sur le long terme et pourront faire émerger des projets. D’autres dispositifs (ressources en ligne, masterclasses…) seront mis en oeuvre dans cette même approche.

Contact : [campusinnovation@univ-rennes.fr](mailto:campusinnovation@univ-rennes.fr)

Site internet : [campus-innovation.univ-rennes.fr](https://campus-innovation.univ-rennes.fr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-15T08:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-15T09:45:00.000+02:00

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https://www.eventbrite.com/e/1999082290946?aff=oddtdtcreator

Campus santé de Villejean 2 avenue du Professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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