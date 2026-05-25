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Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif textile (patchwork, crochet, macramé) Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet

Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif textile (patchwork, crochet, macramé) Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet

Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif textile (patchwork, crochet, macramé) Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Salle de l'Abbé Gaillard

Adresse : 10 Place de l'Église

Ville : 33830 Belin-Béliet

Département : Gironde

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Belin-Béliet

Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif textile (patchwork, crochet, macramé)

Salle de l’Abbé Gaillard 10 Place de l’Église Belin-Béliet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 14:00:00
fin : 2026-06-12 17:00:00

Date(s) :
2026-06-12

L’INTER’VAL

Le Centre socio-culturel intercommunal du Val de l’Eyre, L’Inter’Val, vous propose un atelier de loisirs créatifs autour du textile patchwork, crochet, macramé… débutants comme initiés sont les bienvenus !

Un moment convivial pour échanger, tisser du lien entre habitants et s’initier à de nouvelles techniques dans une ambiance chaleureuse, encadré par l’équipe du centre.

Venez partager votre créativité et passer un bon moment ensemble !

06 22 92 79 93
linterval@valdeleyre.fr   .

Salle de l’Abbé Gaillard 10 Place de l’Église Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93  linterval@valdeleyre.fr

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English : Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif textile (patchwork, crochet, macramé)

L’événement Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif textile (patchwork, crochet, macramé) Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Val de l’Eyre

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