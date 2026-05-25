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Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Maison Aliénor Belin-Béliet

Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Maison Aliénor Belin-Béliet

Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Maison Aliénor Belin-Béliet samedi 27 juin 2026.

Lieu : Maison Aliénor

Adresse : 22 Avenue Aliénor

Ville : 33830 Belin-Béliet

Département : Gironde

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Belin-Béliet

Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”)

Maison Aliénor 22 Avenue Aliénor Belin-Béliet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

L’INTER’VAL

Dialogues et Rencontres sur le thème la famille (en partenariat avec L’Ère Philo)

linterval@valdeleyre.fr
06 22 92 79 93   .

Maison Aliénor 22 Avenue Aliénor Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93  linterval@valdeleyre.fr

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English : Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”)

L’événement Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Val de l’Eyre

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