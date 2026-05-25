Les ateliers de l’Outilthèque atelier sculpture (Siporex) Outhilthèque Belin-Béliet
Les ateliers de l’Outilthèque atelier sculpture (Siporex) Outhilthèque Belin-Béliet samedi 20 juin 2026.
Belin-Béliet
Les ateliers de l’Outilthèque atelier sculpture (Siporex)
Outhilthèque 3 Rue Alain Peronnau Belin-Béliet Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
L’INTER’VAL
Découvrez l’art de la sculpture sur Siporex lors d’un atelier créatif ! Venez façonner, sculpter et donner vie à vos idées grâce à cette matière facile à travailler, dans un moment de partage et de création. À partir de 12 ans.
Inscription obligatoire
06 15 96 98 03
outiltheque@valdeleyre.fr .
Outhilthèque 3 Rue Alain Peronnau Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 96 98 03 outiltheque@valdeleyre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les ateliers de l’Outilthèque atelier sculpture (Siporex)
L’événement Les ateliers de l’Outilthèque atelier sculpture (Siporex) Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Val de l’Eyre
À voir aussi à Belin-Béliet (Gironde)
- Le Football Club de Belin-Beliet fêtes ses 80 ans Belin-Béliet 29 mai 2026
- Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif textile (patchwork, crochet, macramé) Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet 29 mai 2026
- Les ateliers de l’Outilthèque atelier mosaïque Outhilthèque Belin-Béliet 19 juin 2026
- Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif textile (patchwork, crochet, macramé) Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet 19 juin 2026
- Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Maison Aliénor Belin-Béliet 27 juin 2026