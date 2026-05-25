Les ateliers de l’Outilthèque atelier teinture sur tissu Outhilthèque Belin-Béliet
Les ateliers de l’Outilthèque atelier teinture sur tissu Outhilthèque Belin-Béliet jeudi 25 juin 2026.
Belin-Béliet
Les ateliers de l’Outilthèque atelier teinture sur tissu
Outhilthèque 3 Rue Alain Peronnau Belin-Béliet Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 14:00:00
fin : 2026-06-25 16:00:00
Date(s) :
2026-06-25
L’INTER’VAL
Découvrez l’art de l’impression végétale sur tissu ! À l’aide de fleurs et de plantes martelées directement sur le textile, créez des motifs naturels, uniques et poétiques lors d’un atelier créatif et convivial.
Inscription obligatoire
06 15 96 98 03
outiltheque@valdeleyre.fr .
Outhilthèque 3 Rue Alain Peronnau Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 96 98 03 outiltheque@valdeleyre.fr
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English : Les ateliers de l’Outilthèque atelier teinture sur tissu
L’événement Les ateliers de l’Outilthèque atelier teinture sur tissu Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Val de l’Eyre
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