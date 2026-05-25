Les ateliers de l’Outilthèque atelier teinture sur tissu Outhilthèque Belin-Béliet

Belin-Béliet

Les ateliers de l’Outilthèque atelier teinture sur tissu

Outhilthèque 3 Rue Alain Peronnau Belin-Béliet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 14:00:00

fin : 2026-06-25 16:00:00

Date(s) :

2026-06-25

L’INTER’VAL

Découvrez l’art de l’impression végétale sur tissu ! À l’aide de fleurs et de plantes martelées directement sur le textile, créez des motifs naturels, uniques et poétiques lors d’un atelier créatif et convivial.

Inscription obligatoire

06 15 96 98 03

outiltheque@valdeleyre.fr .

Outhilthèque 3 Rue Alain Peronnau Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 96 98 03 outiltheque@valdeleyre.fr

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English : Les ateliers de l’Outilthèque atelier teinture sur tissu

L’événement Les ateliers de l’Outilthèque atelier teinture sur tissu Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Val de l’Eyre