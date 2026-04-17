Les ateliers de l’Inter’Val Atelier Origami en partenariat avec Action Solid’Eyre Maison Aquilino Salles
Les ateliers de l’Inter’Val Atelier Origami en partenariat avec Action Solid’Eyre Maison Aquilino Salles vendredi 17 avril 2026.
Salles
Les ateliers de l’Inter’Val Atelier Origami en partenariat avec Action Solid’Eyre
Maison Aquilino 20 rue Va au Champ Salles Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 16:00:00
fin : 2026-04-17 18:00:00
Date(s) :
2026-04-17
L’INTER’VAL
Le centre socioculturel intercommunal du Val de l’Eyre, L’Inter’Val, vous propose un atelier créatif dédié à l’origami, en partenariat avec Action Solid’Eyre.
Que vous soyez débutant ou déjà initié, venez découvrir ou approfondir l’art du pliage japonais dans une ambiance conviviale et accessible à tous.
Cet atelier est avant tout un moment de partage et de rencontre, propice à la créativité, aux échanges et au lien entre habitants. Encadré par l’équipe du centre, il se déroule dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante.
Un temps pour créer, se détendre et partager ensemble.
06 22 92 79 93
linterval@valdeleyre.fr .
Maison Aquilino 20 rue Va au Champ Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr
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English : Les ateliers de l’Inter’Val Atelier Origami en partenariat avec Action Solid’Eyre
L’événement Les ateliers de l’Inter’Val Atelier Origami en partenariat avec Action Solid’Eyre Salles a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Val de l’Eyre
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