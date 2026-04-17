Les ateliers de l’Inter’Val Atelier Origami en partenariat avec Action Solid’Eyre Maison Aquilino Salles

Salles

Les ateliers de l’Inter’Val Atelier Origami en partenariat avec Action Solid’Eyre

Maison Aquilino 20 rue Va au Champ Salles Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 16:00:00

fin : 2026-04-17 18:00:00

Date(s) :

2026-04-17

L’INTER’VAL

Le centre socioculturel intercommunal du Val de l’Eyre, L’Inter’Val, vous propose un atelier créatif dédié à l’origami, en partenariat avec Action Solid’Eyre.

Que vous soyez débutant ou déjà initié, venez découvrir ou approfondir l’art du pliage japonais dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Cet atelier est avant tout un moment de partage et de rencontre, propice à la créativité, aux échanges et au lien entre habitants. Encadré par l’équipe du centre, il se déroule dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante.

Un temps pour créer, se détendre et partager ensemble.

06 22 92 79 93

linterval@valdeleyre.fr .

Maison Aquilino 20 rue Va au Champ Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

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English : Les ateliers de l’Inter’Val Atelier Origami en partenariat avec Action Solid’Eyre

L’événement Les ateliers de l’Inter’Val Atelier Origami en partenariat avec Action Solid’Eyre Salles a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Val de l’Eyre