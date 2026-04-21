Les causeries de l’Inter’Val un temps d’échange entre parents d’adolescents Le Labo Salles
Les causeries de l’Inter’Val un temps d’échange entre parents d’adolescents Le Labo Salles mardi 21 avril 2026.
Salles
Les causeries de l’Inter’Val un temps d’échange entre parents d’adolescents
Le Labo 22, route du Martinet Salles Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 18:30:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
L’INTER’VAL
Le centre socioculturel L’Inter’Val vous propose un temps d’échange convivial, spécialement dédié aux parents d’adolescents.
Animé par la référente famille, cet espace bienveillant et confidentiel vous permet de partager vos expériences, poser vos questions et prendre du recul sur les situations du quotidien.
Un moment pour échanger librement, trouver des repères, se sentir soutenu… et repartir avec des pistes concrètes pour accompagner son adolescent plus sereinement.
Renseignements et inscriptions auprès de Gina Morgantini, référente famille
06 65 57 33 41
gmorgantini@valdeleyre.fr .
Le Labo 22, route du Martinet Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 57 33 41 gmorgantini@valdeleyre.fr
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English : Les causeries de l’Inter’Val un temps d’échange entre parents d’adolescents
L’événement Les causeries de l’Inter’Val un temps d’échange entre parents d’adolescents Salles a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Val de l’Eyre
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