Les causeries de l’Inter’Val un temps d’échange entre parents d’adolescents Le Labo Salles

Salles

Les causeries de l’Inter’Val un temps d’échange entre parents d’adolescents

Le Labo 22, route du Martinet Salles Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 18:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

L’INTER’VAL

Le centre socioculturel L’Inter’Val vous propose un temps d’échange convivial, spécialement dédié aux parents d’adolescents.

Animé par la référente famille, cet espace bienveillant et confidentiel vous permet de partager vos expériences, poser vos questions et prendre du recul sur les situations du quotidien.

Un moment pour échanger librement, trouver des repères, se sentir soutenu… et repartir avec des pistes concrètes pour accompagner son adolescent plus sereinement.

Renseignements et inscriptions auprès de Gina Morgantini, référente famille

06 65 57 33 41

gmorgantini@valdeleyre.fr .

Le Labo 22, route du Martinet Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 57 33 41 gmorgantini@valdeleyre.fr

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English : Les causeries de l’Inter’Val un temps d’échange entre parents d’adolescents

L’événement Les causeries de l’Inter’Val un temps d’échange entre parents d’adolescents Salles a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Val de l’Eyre