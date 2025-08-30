Kid Palace Boîte de nuit de jour pour les enfants… et leurs parents Salle des fêtes du Bourg Salles

Kid Palace Boîte de nuit de jour pour les enfants… et leurs parents Salle des fêtes du Bourg Salles samedi 4 juillet 2026.

Kid Palace Boîte de nuit de jour pour les enfants… et leurs parents

Salle des fêtes du Bourg Place du Champ de Foire Salles Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

SAISON CULTURELLE VILLE DE SALLES

Alors, écoute-moi bien, jeune la plus grande discothèque pour enfants au monde pose ses enceintes dans ta ville. Et ça, même David Guetta, il l’a pas fait… Alors, tu te mets sur ton 31, tu révises le flash mob, tu mets tes parents sur ta trottinette et tu ramènes ta fraise (tagada)… Tu fais comme tu veux mais t’as intérêt à venir t’éclater avec nous sur le dance floor… On t’aura prévenu… Si tu viens pas, c’est sûr, t’auras les boules (à facettes…)…

A partir de 5 ans

⏲️ Durée 1h15

06 13 23 25 93

culture@ville-de-salles.com .

Salle des fêtes du Bourg Place du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 30 59 69 culture@ville-de-salles.com

English :

German :

Italiano :

Espanol : Kid Palace Boîte de nuit de jour pour les enfants… et leurs parents

L’événement Kid Palace Boîte de nuit de jour pour les enfants… et leurs parents Salles a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Val de l’Eyre