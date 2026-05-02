Salles

Randonnée de la Saint Pierre

Salles Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’Association pour la Sauvegarde de l’Église St Pierre de Vauris organise une randonnée au départ du bourg de Salles.

Trois circuits vous seront proposés au départ de Salles.

Café de départ, carnet de route et apéritif d’arrivée offerts.

Repas possible le midi sur réservation.

L’Association pour la Sauvegarde de l’Église St Pierre de Vauris organise une randonnée au départ du bourg de Salles.

Trois circuits de différentes distances vous seront proposés au départ de Salles

Café de départ, carnet de route et apéritif d’arrivée offerts.

Repas le midi à la salle des fêtes.

N’oubliez pas d’apporter vos assiettes et couverts.

Bénéfices destinés à la restauration de l’église Saint Pierre de Vauris.

Aidez nous à sauver notre patrimoine ! .

Salles 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 45 32

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English : Randonnée de la Saint Pierre

The Association pour la Sauvegarde de l’Église St Pierre de Vauris is organizing a hike starting from the village of Salles.

There will be three routes starting from Salles.

Complimentary coffee at the start, route book and aperitif at the finish.

Lunch available on reservation.

L’événement Randonnée de la Saint Pierre Salles a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Coeur de Bastides