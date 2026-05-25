Les ateliers de l’Inter’Val atelier calligraphie Salles
Les ateliers de l’Inter’Val atelier calligraphie Salles samedi 13 juin 2026.
Salles
Les ateliers de l’Inter’Val atelier calligraphie
Maison Aquilino, rue Va au Champ Salles Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
L’INTER’VAL | ACTION SOLID’EYRE
Vous aurez l’occasion de découvrir l’alphabet arabe et de pratiquer la calligraphie.
06 31 89 63 94 .
Maison Aquilino, rue Va au Champ Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les ateliers de l’Inter’Val atelier calligraphie
L’événement Les ateliers de l’Inter’Val atelier calligraphie Salles a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Val de l’Eyre
À voir aussi à Salles (Gironde)
- Fête des Foins 7ème édition Salles 30 mai 2026
- Les ateliers de l’Inter’Val Patch’ensemble Salles 2 juin 2026
- Randonnée de la Saint Pierre Salles 7 juin 2026
- Kid Palace Boîte de nuit de jour pour les enfants… et leurs parents Salle des fêtes du Bourg Salles 4 juillet 2026
- Trésors fragiles de Salles, Château de Salles, Salles 19 septembre 2026