Salles

Les ateliers de l’Inter’Val atelier calligraphie

Maison Aquilino, rue Va au Champ Salles Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

L’INTER’VAL | ACTION SOLID’EYRE

Vous aurez l’occasion de découvrir l’alphabet arabe et de pratiquer la calligraphie.

06 31 89 63 94 .

Maison Aquilino, rue Va au Champ Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

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English : Les ateliers de l’Inter’Val atelier calligraphie

L’événement Les ateliers de l’Inter’Val atelier calligraphie Salles a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Val de l’Eyre