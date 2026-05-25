Les ateliers de l’Inter’Val Patch’ensemble Salles
Les ateliers de l’Inter’Val Patch’ensemble Salles mardi 2 juin 2026.
Salles
Les ateliers de l’Inter’Val Patch’ensemble
28 Rue Sylvie Ducourneau Salles Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 14:00:00
fin : 2026-06-02 16:30:00
Date(s) :
2026-06-02
L’INTER’VAL
Le Centre socio-culturel intercommunal du Val de l’Eyre, L’Inter’Val, vous propose un atelier de loisirs créatifs autour du patchwork.
Un moment chaleureux pour échanger, découvrir ou approfondir cette technique de couture tout en partageant un temps convivial entre habitants. Débutants ou passionnés, chacun y trouvera sa place dans une ambiance détendue et bienveillante, accompagnée par l’équipe du centre.
Apportez votre bonne humeur et laissez parler votre créativité !
06 22 92 79 93
linterval@valdeleyre.fr .
28 Rue Sylvie Ducourneau Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr
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English : Les ateliers de l’Inter’Val Patch’ensemble
L’événement Les ateliers de l’Inter’Val Patch’ensemble Salles a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Val de l’Eyre
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