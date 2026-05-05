Trésors fragiles de Salles, Château de Salles, Salles
Trésors fragiles de Salles, Château de Salles, Salles samedi 19 septembre 2026.
Trésors fragiles de Salles Samedi 19 septembre, 10h00 Château de Salles Gironde
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Château, tour du passeur, ancienne usine à gemme : ces lieux emblématiques racontent l’histoire de Salles, mais leur avenir est aujourd’hui fragile.
Quels dangers les menacent ? Et surtout, comment pouvons-nous agir pour les préserver ?
Cette courte conférence vous invite à découvrir les enjeux liés à leur sauvegarde, ainsi que les actions concrètes mises en place pour les protéger. Elle sera suivie d’une visite guidée gratuite de Salles, proposée par l’association HTBA, pour aller à la rencontre de ce patrimoine à préserver.
Pour plus d’informations : musee@valdeleyre.fr
Château de Salles Château de Salles, 33770 Salles Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:musee@valdeleyre.fr »}]
Journées européennes du patrimoine 2026
©Juliette Le Bris