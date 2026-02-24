Fête des Foins 7ème édition Salles

Fête des Foins 7ème édition

Entrée du village Salles Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Exposition de matériel agricole de tout genre, toutes marques et toutes générations tracteurs, moissonneuses batteuse, moteurs fixes….

Démonstrations, déambulation, divers jeux sur le site.

Démonstration de course de tracteur tondeuse.

Randonnée mobylette. Restauration sur place, jeux enfants

Le samedi 30 à partir de 14h et le dimanche 31 toute la journée, le comité des fêtes de Salles vous attend nombreux pou la 7ème édition de la Fête des Foins.

Restauration sur place avec Buvette du comité des fêtes et marché gourmand. Jeux gonflables pour les enfants. .

Entrée du village Salles 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 40 24 52 c.fetessalles47@gmail.com

English : Fête des Foins 7ème édition

Exhibition of agricultural equipment of all makes and generations: tractors, combines, stationary engines, etc.

Demonstrations, strolling, various games on the site.

Tractor-mower racing demonstration.

Moped ride. Catering on site, children’s games

