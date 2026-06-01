L’été de l’Office Rando photos Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles

Salles

L’été de l’Office Rando photos

Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE

Partez à la découverte des paysages naturels de la vallée de la Leyre et initiez vous en pleine nature. Smartphone ou appareil photo en main, apprenez à sublimer vos clichés grâce à quelques conseils simples sur la lumière, les cadrages et la composition.

Dès 10 ans.

Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr

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English : L’été de l’Office Rando photos

L’événement L’été de l’Office Rando photos Salles a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Val de l’Eyre