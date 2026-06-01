L’été de l’Office Rando photos Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles
L’été de l’Office Rando photos Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles dimanche 9 août 2026.
Salles
L’été de l’Office Rando photos
Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE
Partez à la découverte des paysages naturels de la vallée de la Leyre et initiez vous en pleine nature. Smartphone ou appareil photo en main, apprenez à sublimer vos clichés grâce à quelques conseils simples sur la lumière, les cadrages et la composition.
Dès 10 ans.
Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr .
Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’été de l’Office Rando photos
L’événement L’été de l’Office Rando photos Salles a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Val de l’Eyre
À voir aussi à Salles (Gironde)
- Randonnée de la Saint Pierre Salles 7 juin 2026
- Les ateliers de l’Inter’Val atelier calligraphie Salles 13 juin 2026
- Kid Palace Boîte de nuit de jour pour les enfants… et leurs parents Salle des fêtes du Bourg Salles 4 juillet 2026
- L’été de l’Office Randonnée encadrée pirogue Hawaïenne au lac de Sanguinet Salles 20 août 2026
- L’été de l’Office Atelier fouille paléontologique Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles 24 août 2026