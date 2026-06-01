L’été de l’Office Randonnée encadrée pirogue Hawaïenne au lac de Sanguinet Salles
L’été de l’Office Randonnée encadrée pirogue Hawaïenne au lac de Sanguinet Salles jeudi 20 août 2026.
Salles
L’été de l’Office Randonnée encadrée pirogue Hawaïenne au lac de Sanguinet
4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 16:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE
Yak’Ocean vous invite à vivre une expérience originale une randonnée encadrée en pirogue hawaïenne sur le splendide lac de Sanguinet.
Cette activité vous initiera à la coordination à la pagaie tout en vous offrant un moment privilégié au cœur de la nature.
Conditions
– Dès 7 ans
– Être à l’aise dans l’eau (savoir nager)
– Être actif(ve)
– Porter des chaussures fermées (et prévoir une paire de rechange)
Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr .
4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr
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English : L’été de l’Office Randonnée encadrée pirogue Hawaïenne au lac de Sanguinet
L’événement L’été de l’Office Randonnée encadrée pirogue Hawaïenne au lac de Sanguinet Salles a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Val de l’Eyre
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