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L’été de l’Office Randonnée encadrée pirogue Hawaïenne au lac de Sanguinet Salles

L’été de l’Office Randonnée encadrée pirogue Hawaïenne au lac de Sanguinet Salles

L’été de l’Office Randonnée encadrée pirogue Hawaïenne au lac de Sanguinet Salles jeudi 20 août 2026.

Adresse : 4 Allée du Champ de Foire

Ville : 33770 Salles

Département : Gironde

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : Gratuit

Salles

L’été de l’Office Randonnée encadrée pirogue Hawaïenne au lac de Sanguinet

4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 16:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE

Yak’Ocean vous invite à vivre une expérience originale une randonnée encadrée en pirogue hawaïenne sur le splendide lac de Sanguinet.
Cette activité vous initiera à la coordination à la pagaie tout en vous offrant un moment privilégié au cœur de la nature.

Conditions
– Dès 7 ans
– Être à l’aise dans l’eau (savoir nager)
– Être actif(ve)
– Porter des chaussures fermées (et prévoir une paire de rechange)

Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr   .

4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11  tourisme@valdeleyre.fr

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English : L’été de l’Office Randonnée encadrée pirogue Hawaïenne au lac de Sanguinet

L’événement L’été de l’Office Randonnée encadrée pirogue Hawaïenne au lac de Sanguinet Salles a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Val de l’Eyre

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