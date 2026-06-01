Salles

L’été de l’Office Randonnée encadrée pirogue Hawaïenne au lac de Sanguinet

4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 16:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE

Yak’Ocean vous invite à vivre une expérience originale une randonnée encadrée en pirogue hawaïenne sur le splendide lac de Sanguinet.

Cette activité vous initiera à la coordination à la pagaie tout en vous offrant un moment privilégié au cœur de la nature.

Conditions

– Dès 7 ans

– Être à l’aise dans l’eau (savoir nager)

– Être actif(ve)

– Porter des chaussures fermées (et prévoir une paire de rechange)

Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr

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English : L’été de l’Office Randonnée encadrée pirogue Hawaïenne au lac de Sanguinet

L’événement L’été de l’Office Randonnée encadrée pirogue Hawaïenne au lac de Sanguinet Salles a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Val de l’Eyre