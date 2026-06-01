L’été de l’Office Initiation à la pêche Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles
samedi 15 août 2026 · Office de tourisme du Val de l'Eyre · Salles
Informations pratiques
Salles
L’été de l’Office Initiation à la pêche
Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE
L’association Brochet Béliétois vous propose une initiation aux techniques de pêche, accessible à tous, enfants comme adultes.
Cette animation conviviale se déroulera dans un cadre naturel agréable, à l’étang de Sillac, un site aménagé avec un ponton de pêche accessible aux personnes à mobilité réduite.
Laissez-vous guider par les passionnés de l’association, qui vous fourniront tout le matériel nécessaire.
La carte de pêche est exceptionnellement prise en charge pour cette initiation.
Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr .
Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr
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English : L’été de l’Office Initiation à la pêche
L’événement L’été de l’Office Initiation à la pêche Salles a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Val de l’Eyre
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