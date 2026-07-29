Informations pratiques

Salles

L’été de l’Office Atelier bricolage

4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE

L’association L’Outil en Main propose un atelier intergénérationnel pour fabriquer un abri à chauve-souris, à hérissons ou à insectes, afin d’aider ces espèces essentielles à notre écosystème.

Que vous soyez bricoleur confirmé ou débutant, cet atelier est avant tout un moment convivial et ludique, encadré par les bénévoles passionnés de l’association.

Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr

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English : L’été de l’Office Atelier bricolage

L’événement L’été de l’Office Atelier bricolage Salles a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Val de l’Eyre