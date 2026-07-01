L’été de l’Office Visite du Moulin de Dubern Salles
vendredi 31 juillet 2026 · Salles
Informations pratiques
Salles
L’été de l’Office Visite du Moulin de Dubern
4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE
Découvrez cet ancien moulin à eau construit au XVème siècle et transformé en minoterie en 1930, rééquipée en 1989. 5ème génération d’une famille de meuniers.
Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr .
4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’été de l’Office Visite du Moulin de Dubern
L’événement L’été de l’Office Visite du Moulin de Dubern Salles a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Val de l’Eyre
À voir aussi à Salles (Gironde)
- L’été de l’Office Atelier bricolage Salles 15 juillet 2026
- L’été de l’Office Atelier fouille paléontologique Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles 29 juillet 2026
- L’été de l’Office Initiation à la pêche Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles 1 août 2026
- L’été de l’Office Rando photos Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles 9 août 2026
- L’été de l’Office Initiation à la pêche Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles 15 août 2026