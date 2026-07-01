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AGENDA · Salles

L’été de l’Office Visite du Moulin de Dubern Salles

vendredi 31 juillet 2026 · Salles

L’été de l’Office Visite du Moulin de Dubern Salles

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
4 Allée du Champ de Foire
Ville
33770 Salles
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Salles

L’été de l’Office Visite du Moulin de Dubern

4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE

Découvrez cet ancien moulin à eau construit au XVème siècle et transformé en minoterie en 1930, rééquipée en 1989. 5ème génération d’une famille de meuniers.

Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr   .

4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11  tourisme@valdeleyre.fr

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English : L’été de l’Office Visite du Moulin de Dubern

L’événement L’été de l’Office Visite du Moulin de Dubern Salles a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Val de l’Eyre

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