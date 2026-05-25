Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en anglais Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet

Belin-Béliet

Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en anglais

Salle de l’Abbé Gaillard 10B Place de l’Église Belin-Béliet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 10:30:00

fin : 2026-06-01 12:30:00

Date(s) :

2026-06-01

L’INTER’VAL

Améliorez votre pratique de l’anglais en toute simplicité avec un atelier de conversation convivial ! Encadré par un animateur, cet atelier vous permet d’échanger à l’oral, de gagner en aisance et de progresser à votre rythme, le tout dans une ambiance détendue et bienveillante.

06 22 92 79 93

linterval@valdeleyre.fr .

Salle de l’Abbé Gaillard 10B Place de l’Église Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

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English : Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en anglais

L’événement Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en anglais Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Val de l’Eyre