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Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en anglais Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet

Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en anglais Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet

Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en anglais Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet lundi 1 juin 2026.

Lieu : Salle de l'Abbé Gaillard

Adresse : 10B Place de l'Église

Ville : 33830 Belin-Béliet

Département : Gironde

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Belin-Béliet

Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en anglais

Salle de l’Abbé Gaillard 10B Place de l’Église Belin-Béliet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 10:30:00
fin : 2026-06-01 12:30:00

Date(s) :
2026-06-01

L’INTER’VAL

Améliorez votre pratique de l’anglais en toute simplicité avec un atelier de conversation convivial ! Encadré par un animateur, cet atelier vous permet d’échanger à l’oral, de gagner en aisance et de progresser à votre rythme, le tout dans une ambiance détendue et bienveillante.

06 22 92 79 93
linterval@valdeleyre.fr   .

Salle de l’Abbé Gaillard 10B Place de l’Église Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93  linterval@valdeleyre.fr

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English : Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en anglais

L’événement Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en anglais Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Val de l’Eyre

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