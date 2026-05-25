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Les ateliers de l’Outilthèque atelier mosaïque Outhilthèque Belin-Béliet

Les ateliers de l’Outilthèque atelier mosaïque Outhilthèque Belin-Béliet

Les ateliers de l’Outilthèque atelier mosaïque Outhilthèque Belin-Béliet vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Outhilthèque

Adresse : 3 Rue Alain Peronnau

Ville : 33830 Belin-Béliet

Département : Gironde

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Belin-Béliet

Les ateliers de l’Outilthèque atelier mosaïque

Outhilthèque 3 Rue Alain Peronnau Belin-Béliet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 09:00:00
fin : 2026-06-05 12:00:00

Date(s) :
2026-06-05

L’INTER’VAL

Venez créer des œuvres qui permettent de réparer un bout de trottoir ou de mur (inspiré du “flacking”).

Matériel requis: gants et lunettes de protection

Inscription obligatoire
06 15 96 98 03
outiltheque@valdeleyre.fr   .

Outhilthèque 3 Rue Alain Peronnau Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 96 98 03  outiltheque@valdeleyre.fr

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English : Les ateliers de l’Outilthèque atelier mosaïque

L’événement Les ateliers de l’Outilthèque atelier mosaïque Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Val de l’Eyre

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