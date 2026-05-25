Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’un gîte à insectes (Parent/Grand-parent Enfant) Outhilthèque Belin-Béliet
Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’un gîte à insectes (Parent/Grand-parent Enfant) Outhilthèque Belin-Béliet mercredi 3 juin 2026.
Belin-Béliet
Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’un gîte à insectes (Parent/Grand-parent Enfant)
Outhilthèque 3 Rue Alain Peronnau Belin-Béliet Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:30:00
fin : 2026-06-03 16:30:00
Date(s) :
2026-06-03
L’INTER’VAL
Venez construire un gîte à insectes lors d’un atelier créatif et ludique proposé par la Référente Famille de l’Inter’Val et animé par Armand (PNRLG) pour découvrir l’importance des insectes dans la biodiversité tout en fabriquant un refuge utile.
A partir de 7 ans.
Inscription obligatoire
06 15 96 98 03
outiltheque@valdeleyre.fr .
Outhilthèque 3 Rue Alain Peronnau Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 96 98 03 outiltheque@valdeleyre.fr
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English : Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’un gîte à insectes (Parent/Grand-parent Enfant)
L’événement Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’un gîte à insectes (Parent/Grand-parent Enfant) Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Val de l’Eyre
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