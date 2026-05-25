Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’un gîte à insectes (Parent/Grand-parent Enfant) Outhilthèque Belin-Béliet

Belin-Béliet

Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’un gîte à insectes (Parent/Grand-parent Enfant)

Outhilthèque 3 Rue Alain Peronnau Belin-Béliet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:30:00

fin : 2026-06-03 16:30:00

Date(s) :

2026-06-03

L’INTER’VAL

Venez construire un gîte à insectes lors d’un atelier créatif et ludique proposé par la Référente Famille de l’Inter’Val et animé par Armand (PNRLG) pour découvrir l’importance des insectes dans la biodiversité tout en fabriquant un refuge utile.

A partir de 7 ans.

Inscription obligatoire

06 15 96 98 03

outiltheque@valdeleyre.fr .

Outhilthèque 3 Rue Alain Peronnau Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 96 98 03 outiltheque@valdeleyre.fr

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English : Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’un gîte à insectes (Parent/Grand-parent Enfant)

L’événement Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’un gîte à insectes (Parent/Grand-parent Enfant) Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Val de l’Eyre