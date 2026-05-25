Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en anglais Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet
Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en anglais Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet lundi 15 juin 2026.
Belin-Béliet
Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en anglais
Salle de l’Abbé Gaillard 10B Place de l’Église Belin-Béliet Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 10:00:00
fin : 2026-06-15 12:00:00
Date(s) :
2026-06-15
L’INTER’VAL
Améliorez votre pratique de l’anglais en toute simplicité avec un atelier de conversation convivial ! Encadré par un animateur, cet atelier vous permet d’échanger à l’oral, de gagner en aisance et de progresser à votre rythme, le tout dans une ambiance détendue et bienveillante.
06 22 92 79 93
linterval@valdeleyre.fr .
Salle de l’Abbé Gaillard 10B Place de l’Église Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr
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English : Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en anglais
L’événement Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en anglais Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Val de l’Eyre
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