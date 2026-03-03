Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en langue espagnole Salle derrière l’Office de tourisme Salles
Salle derrière l’Office de tourisme 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde
Début : 2026-03-30
fin : 2026-03-30
2026-03-30
L’INTER’VAL
Venez échanger en espagnole dans une ambiance conviviale autour d’un café.
Rendez-vous dans la salle derrière l’office de tourisme.
Téléphone 06 22 92 79 93
Email linterval@valdeleyre.fr .
