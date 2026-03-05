Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Thème Autour du rire Maison Aliénor Belin-Béliet
Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Thème Autour du rire Maison Aliénor Belin-Béliet samedi 14 mars 2026.
Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Thème Autour du rire
Maison Aliénor 22 Avenue Aliénor Belin-Béliet Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
L’INTER’VAL
Dialogues et Rencontres sur le thème Autour du rire (en partenariat avec L’Ère Philo)
linterval@valdeleyre.fr
06 22 92 79 93 .
Maison Aliénor 22 Avenue Aliénor Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Thème Autour du rire
L’événement Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Thème Autour du rire Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Val de l’Eyre