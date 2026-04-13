Les ateliers des aidants, Ehpad Simone de Beauvoir, Saint-Médard-en-Jalles

Les ateliers des aidants 28 mai et 11 juillet Ehpad Simone de Beauvoir Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T15:00:00+02:00 – 2026-05-28T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T16:30:00+02:00

Le Centre ressource propose à ses adhérents ou proches aidants des ateliers d’arts graphiques animés par Rémy Laurent, artiste peintre.

Des ateliers de partage avec la présence des classes de CP de l’école Michel Montaigne et les résidents de l’Ehpad Simone de Beauvoir.

Informations et inscriptions auprès du centre ressources Simone de Beauvoir.

Attention, ces ateliers sont à destinations des aidants ou proches aidants.

Ehpad Simone de Beauvoir Allée du Preuilha – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « centreressources@saint-medard-en-jalles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 64 86 89 03 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 99 95 75 »}]

Venez vous essayer aux arts graphiques