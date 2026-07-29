Informations pratiques

Tourouvre au Perche

Les ateliers des couleurs

Atelier Couleur, 21 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 11:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-09 2026-08-14 2026-08-16 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-30

L’Atelier Couleur vous propose des ateliers créatifs variés pour petits et grands à Tourouvre. Dessin, modelage, collage, mosaïque, papier, carnet créatif… chacun y trouvera une activité pour découvrir, apprendre et créer.

1, 2 et 3 août à 11h, avec Géraldine: Technique de pose de coquille d’œuf. Vous repartez avec un porte clé laqué. A partir de 12 ans, enfant et adulte (1h). Tarif 15€

1er et 9 août à 11h30, avec Valérie.V Initiation à la radiesthésie pour adulte (1h). Tarif 10€.

1er août à 15h30 et 21 août à 10h30, avec Lully: Ateliers croquis collage. Dessine Tourouvre pour les enfants de 6 à 12 ans (1h) Tarif 13€

14 août à 15h et 30 août à 11h, avec Nathalie Initiation à la découpe de fleurs en papier à partir de 8 ans (45min). Tarif 15€.

16 août à 11h30, avec Lully Atelier maquette en papier les jardins de Monet, pour enfants de 2 à 6 ans. Atelier en binôme avec un adulte (45min). Tarif 15€ par duo.

22 août à 11h, avec Suzanne Création de mini carnet créatif pour enfant (1h). Tarif 15€ .

Atelier Couleur, 21 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

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English : Les ateliers des couleurs

L’événement Les ateliers des couleurs Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche