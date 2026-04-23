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Balade à Longny Tourouvre au Perche

Balade à Longny Tourouvre au Perche jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : LONGNY AU PERCHE

Ville : 61290 Tourouvre au Perche

Département : Orne

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Tarif :

Tourouvre au Perche

Balade à Longny

LONGNY AU PERCHE Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Pendant l’été, la Ludothèque des Hauts du Perche et l’Office de tourisme de Longny ovus proposent une balade dans Longny avec Salomé du bureau de Longny. Gratuit.
Horaire à venir   .

LONGNY AU PERCHE Tourouvre au Perche 61290 Orne Normandie +33 6 37 29 67 73 

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English : Balade à Longny

L’événement Balade à Longny Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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