Tourouvre au Perche

Balade à Longny

LONGNY AU PERCHE Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Pendant l’été, la Ludothèque des Hauts du Perche et l’Office de tourisme de Longny ovus proposent une balade dans Longny avec Salomé du bureau de Longny. Gratuit.

Horaire à venir .

LONGNY AU PERCHE Tourouvre au Perche 61290 Orne Normandie +33 6 37 29 67 73

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English : Balade à Longny

L’événement Balade à Longny Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Touisme des Hauts du Perche