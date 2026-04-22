Hors les Murs Lectures sur l’herbe Longny les Villages
Hors les Murs Lectures sur l’herbe Longny les Villages mercredi 5 août 2026.
Longny les Villages
Hors les Murs Lectures sur l’herbe
LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:30:00
fin : 2026-08-12 11:30:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Si le temps le permet, venez profiter d’un moment de lecture en plein air au square Eugène Cordier, à Longny, avec des histoires pour petits et grands. .
LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr
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English : Hors les Murs Lectures sur l’herbe
L’événement Hors les Murs Lectures sur l’herbe Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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