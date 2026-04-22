Longny les Villages

Hors les Murs Lectures sur l’herbe

LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:30:00

fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Si le temps le permet, venez profiter d’un moment de lecture en plein air au square Eugène Cordier, à Longny, avec des histoires pour petits et grands. .

LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr

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English : Hors les Murs Lectures sur l’herbe

L’événement Hors les Murs Lectures sur l’herbe Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Touisme des Hauts du Perche