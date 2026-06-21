Conférence Notre Dame de Pitié, étude historique et archéologique Salle des fêtes, 1 Place de L Hôtel de ville Longny les Villages

vendredi 7 août 2026 · Salle des fêtes, 1 Place de L Hôtel de ville · Longny les Villages

Informations pratiques

Longny les Villages

Conférence Notre Dame de Pitié, étude historique et archéologique

Salle des fêtes, 1 Place de L Hôtel de ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Jean-Marc Baché, docteur en archéologie, vous propose une conférence consacrée à la Chapelle Notre Dame de Pitié.

A travers une étude historique et archéologique, il retracera l’histoire de cet édifice emblématique de Longny-au-Perche.

Libre participation. .

Salle des fêtes, 1 Place de L Hôtel de ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23

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English : Conférence Notre Dame de Pitié, étude historique et archéologique

L’événement Conférence Notre Dame de Pitié, étude historique et archéologique Longny les Villages a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Touisme des Hauts du Perche