Conférence Notre Dame de Pitié, étude historique et archéologique Salle des fêtes, 1 Place de L Hôtel de ville Longny les Villages
vendredi 7 août 2026 · Salle des fêtes, 1 Place de L Hôtel de ville · Longny les Villages
Informations pratiques
Longny les Villages
Conférence Notre Dame de Pitié, étude historique et archéologique
Salle des fêtes, 1 Place de L Hôtel de ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Jean-Marc Baché, docteur en archéologie, vous propose une conférence consacrée à la Chapelle Notre Dame de Pitié.
A travers une étude historique et archéologique, il retracera l’histoire de cet édifice emblématique de Longny-au-Perche.
Libre participation. .
Salle des fêtes, 1 Place de L Hôtel de ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23
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English : Conférence Notre Dame de Pitié, étude historique et archéologique
L’événement Conférence Notre Dame de Pitié, étude historique et archéologique Longny les Villages a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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