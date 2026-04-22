Grosse fête des commemorations de la Libération Salle des fêtes et terrain communal Longny les Villages
Grosse fête des commemorations de la Libération Salle des fêtes et terrain communal Longny les Villages vendredi 14 août 2026.
Longny les Villages
Grosse fête des commemorations de la Libération
Salle des fêtes et terrain communal MOULICENT Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Suite à la commémoration de la Libération de Longny au Perche, le comité des fêtes de Moulicent vous propose une soirée avec planches apéritives, buvette et danse. .
Salle des fêtes et terrain communal MOULICENT Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 86 58 73 16
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English : Grosse fête des commemorations de la Libération
L’événement Grosse fête des commemorations de la Libération Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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