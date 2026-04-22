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Grosse fête des commemorations de la Libération Salle des fêtes et terrain communal Longny les Villages

Grosse fête des commemorations de la Libération Salle des fêtes et terrain communal Longny les Villages vendredi 14 août 2026.

Lieu : Salle des fêtes et terrain communal

Adresse : MOULICENT

Ville : 61290 Longny les Villages

Département : Orne

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Longny les Villages

Grosse fête des commemorations de la Libération

Salle des fêtes et terrain communal MOULICENT Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Suite à la commémoration de la Libération de Longny au Perche, le comité des fêtes de Moulicent vous propose une soirée avec planches apéritives, buvette et danse.   .

Salle des fêtes et terrain communal MOULICENT Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 86 58 73 16 

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English : Grosse fête des commemorations de la Libération

L’événement Grosse fête des commemorations de la Libération Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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