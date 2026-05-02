Fête communale et vide-grenier le bourg Longny les Villages
Fête communale et vide-grenier le bourg Longny les Villages dimanche 2 août 2026.
Longny les Villages
Fête communale et vide-grenier
le bourg LA LANDE SUR EURE Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 05:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-08-02
L’association La Lande en fête vous propose sa fête communale et son vide-grenier.
Messe à 10h30 et Vin d’honneur à 12h
Animations, Buvette et Restauration toute la journée
Emplacements gratuits et café offert pour les exposants. .
le bourg LA LANDE SUR EURE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 32 61 23 42 llef61290@gmail.com
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English : Fête communale et vide-grenier
L’événement Fête communale et vide-grenier Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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