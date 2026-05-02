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Fête communale et vide-grenier le bourg Longny les Villages

Fête communale et vide-grenier le bourg Longny les Villages dimanche 2 août 2026.

Lieu : le bourg

Adresse : LA LANDE SUR EURE

Ville : 61290 Longny les Villages

Département : Orne

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 05:00:00

Tarif :

Longny les Villages

Fête communale et vide-grenier

le bourg LA LANDE SUR EURE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 05:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :
2026-08-02

L’association La Lande en fête vous propose sa fête communale et son vide-grenier.
Messe à 10h30 et Vin d’honneur à 12h
Animations, Buvette et Restauration toute la journée
Emplacements gratuits et café offert pour les exposants.   .

le bourg LA LANDE SUR EURE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 32 61 23 42  llef61290@gmail.com

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English : Fête communale et vide-grenier

L’événement Fête communale et vide-grenier Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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