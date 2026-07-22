Soirée années 80 & actuel NEUILLY SUR EURE Longny les Villages

Informations pratiques

Longny les Villages

Soirée années 80 & actuel

NEUILLY SUR EURE La Bonne Franquette Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

La bonne Franquette vous invite à sa soirée années 80 Vs actuelles.

Dîner à 19€ carottes râpées et œuf dur, escalope à la crème et tagliatelles aux champignons, salade et fromage et tartelettes aux pommes. Sur réservation. .

NEUILLY SUR EURE La Bonne Franquette Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 91 00

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English : Soirée années 80 & actuel

L’événement Soirée années 80 & actuel Longny les Villages a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Touisme des Hauts du Perche