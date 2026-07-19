Soirée Dîner Spectacle Transformiste NEUILLY SUR EURE Longny les Villages
samedi 25 juillet 2026 · NEUILLY SUR EURE · Longny les Villages
Informations pratiques
Longny les Villages
Soirée Dîner Spectacle Transformiste
NEUILLY SUR EURE 1 Rue des Azalées Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
La Bonne Franquette vous propose de venir profiter d’une soirée glamour, drôle et inoubliable avec sa soirée dîner spectacle transformiste.
Dîner à 19€ Cornet de jambon et macédoine, assiette anglaise chips, fromage et crème dessert.
Sur réservation. .
NEUILLY SUR EURE 1 Rue des Azalées Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 91 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Dîner Spectacle Transformiste
L’événement Soirée Dîner Spectacle Transformiste Longny les Villages a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Touisme des Hauts du Perche
À voir aussi à Longny les Villages (Orne)
- Visite guidée de l’église Notre Dame de la Salette église de Malétable Longny les Villages 19 juillet 2026
- L’Heure du Conte LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 22 juillet 2026
- Soirée Paëlla LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 24 juillet 2026
- Festi’Jazz Le Bourg Longny les Villages 25 juillet 2026
- Brocante et Vide-greniers MONCEAUX AU PERCHE Longny les Villages 26 juillet 2026