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AGENDA · Longny les Villages

Soirée Dîner Spectacle Transformiste NEUILLY SUR EURE Longny les Villages

samedi 25 juillet 2026 · NEUILLY SUR EURE · Longny les Villages

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
NEUILLY SUR EURE
Adresse
1 Rue des Azalées
Ville
61290 Longny les Villages
Département
Orne
Tarif

Longny les Villages

Soirée Dîner Spectacle Transformiste

NEUILLY SUR EURE 1 Rue des Azalées Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

La Bonne Franquette vous propose de venir profiter d’une soirée glamour, drôle et inoubliable avec sa soirée dîner spectacle transformiste.
Dîner à 19€ Cornet de jambon et macédoine, assiette anglaise chips, fromage et crème dessert.
Sur réservation.   .

NEUILLY SUR EURE 1 Rue des Azalées Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 91 00 

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English : Soirée Dîner Spectacle Transformiste

L’événement Soirée Dîner Spectacle Transformiste Longny les Villages a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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