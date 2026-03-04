Festi’Jazz Le Bourg Longny les Villages

Festi’Jazz

Le Bourg LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Début : 2026-07-25 16:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

2026-07-25

Après le succès des années précédentes, Le VAL vous propose son nouveau Festi’Jazz.

4 groupes de jazz joueront sur 4 sites. (Halles de l’Hôtel de Ville, Vieux Moulin, Square communal, Vieux Logis), puis un concert aura lieu à 20h sur le Parking du Pont Rouge avec 2 groupes.

Buvette et restauration sur place. .

Le Bourg LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 32 54 26 66

