Festi’Jazz Le Bourg Longny les Villages

Le Bourg LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
2026-07-25
Après le succès des années précédentes, Le VAL vous propose son nouveau Festi’Jazz.
4 groupes de jazz joueront sur 4 sites. (Halles de l’Hôtel de Ville, Vieux Moulin, Square communal, Vieux Logis), puis un concert aura lieu à 20h sur le Parking du Pont Rouge avec 2 groupes.
Buvette et restauration sur place. .
Le Bourg LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 32 54 26 66
English : Festi’Jazz
