Visite guidée des jardins du moulin, Les jardins du moulin de Rainville, Longny les Villages

Visite guidée des jardins du moulin Dimanche 7 juin, 10h00, 14h30 Les jardins du moulin de Rainville Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visites et ballades dans les jardins du Parc du moulin de Rainville , accompagné de dame Pimprenelle , partage des connaissances et des experiences florales . Visites des ouvrages du moulin et du petit musée d’art populaire. Renseignements au 06 72 78 34 21 ou par mail

smv.moulin.rainville@orange.fr

Site internet https://lemoulinderainville.overblog.fr/

Les jardins du moulin de Rainville Rainville, Longny-au-Perche, 61290 Longny-les-Villages Longny les Villages 61290 Longny-au-Perche Orne Normandie 06 72 78 34 21 https://lemoulinderainville.overblog.fr [{« link »: « mailto:smv.moulin.rainville@orange.fr »}, {« link »: « https://lemoulinderainville.overblog.fr/ »}] Vous pourrez flâner dans les jardins de Rainville, accompagnés de Pimprenelle la maîtresse des lieux qui vous guidera parmi les fleurs aux couleurs pastel inondées par les lumières du Perche. En dehors des manifestations nationales, également sur RDV tarif 60 € par groupe au profit de l’association.

Visites et ballades dans les jardins du Parc du moulin de Rainville , accompagné de dame Pimprenelle , partage des connaissances et des experiences florales . Visites des ouvrages du moulin et du au …

©Asso SMV moulin de Rainville