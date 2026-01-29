Concert à l’église Saint-Martin de Longny-au-Perche Place de l’hôtel de ville Longny les Villages
Concert à l’église Saint-Martin de Longny-au-Perche Place de l’hôtel de ville Longny les Villages samedi 30 mai 2026.
Concert à l’église Saint-Martin de Longny-au-Perche
Place de l’hôtel de ville Longny-au-Perche Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 22:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Concert de la chorale à l’Unisson à l’église Saint-Martin de Longny-au-Perche, celle-ci sera illuminée pour l’occasion. .
Place de l’hôtel de ville Longny-au-Perche Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 65 42 mairie@longny-les-villages.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert à l’église Saint-Martin de Longny-au-Perche
L’événement Concert à l’église Saint-Martin de Longny-au-Perche Longny les Villages a été mis à jour le 2026-01-29 par Conseil départemental de l’Orne