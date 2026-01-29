Concert à l’église Saint-Martin de Longny-au-Perche Place de l’hôtel de ville Longny les Villages

Concert à l’église Saint-Martin de Longny-au-Perche

Place de l’hôtel de ville Longny-au-Perche Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Concert de la chorale à l’Unisson à l’église Saint-Martin de Longny-au-Perche, celle-ci sera illuminée pour l’occasion. .

Place de l’hôtel de ville Longny-au-Perche Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 65 42 mairie@longny-les-villages.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert à l’église Saint-Martin de Longny-au-Perche

L’événement Concert à l’église Saint-Martin de Longny-au-Perche Longny les Villages a été mis à jour le 2026-01-29 par Conseil départemental de l’Orne