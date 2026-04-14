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Visite libre du chêne de la Meslière, Haras de La Meslière, Longny les Villages

Visite libre du chêne de la Meslière, Haras de La Meslière, Longny les Villages

Visite libre du chêne de la Meslière, Haras de La Meslière, Longny les Villages samedi 6 juin 2026.

Lieu : Haras de La Meslière

Adresse : La Meslière, Marchainville, 61290 Longny les Villages

Ville : 61290 Longny les Villages

Département : Orne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite libre du chêne de la Meslière 6 et 7 juin Haras de La Meslière Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Le Chêne de la Mesliere : un des plus gros chêne de Normandie, probablement le plus volumineux

Haras de La Meslière La Meslière, Marchainville, 61290 Longny les Villages Longny les Villages 61290 Marchainville Orne Normandie 06 29 49 87 69
Le Chêne de la Mesliere : un des plus gros chêne de Normandie, probablement le plus volumineux

©Patrick Evrard

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