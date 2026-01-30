Concert à l’unisson LONGNY AU PERCHE Longny les Villages
LONGNY AU PERCHE Eglise St Martin Rue de Chartres Longny les Villages Orne
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
2026-05-30
A l’occasion de Pierres en Lumières, l’église St Martin de Longny-au-Perche vous accueille pour le concert à l’unisson . .
LONGNY AU PERCHE Eglise St Martin Rue de Chartres Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23
