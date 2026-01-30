Concert à l’unisson LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

Concert à l’unisson

LONGNY AU PERCHE Eglise St Martin Rue de Chartres Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

A l’occasion de Pierres en Lumières, l’église St Martin de Longny-au-Perche vous accueille pour le concert à l’unisson . .

LONGNY AU PERCHE Eglise St Martin Rue de Chartres Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert à l’unisson

L’événement Concert à l’unisson Longny les Villages a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Touisme des Hauts du Perche