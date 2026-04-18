Concours de pétanque en doublettes SAINT VICTOR DE RENO Longny les Villages
Concours de pétanque en doublettes SAINT VICTOR DE RENO Longny les Villages samedi 13 juin 2026.
Longny les Villages
Concours de pétanque en doublettes
SAINT VICTOR DE RENO Parking Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concours de pétanque en doublettes formées.
Payant. .
SAINT VICTOR DE RENO Parking Longny les Villages 61290 Orne Normandie fouquet.jerome@orange.fr
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English : Concours de pétanque en doublettes
L’événement Concours de pétanque en doublettes Longny les Villages a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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