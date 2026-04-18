Concours de pétanque en doublettes SAINT VICTOR DE RENO Longny les Villages

Longny les Villages

Concours de pétanque en doublettes

SAINT VICTOR DE RENO Parking Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 13:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concours de pétanque en doublettes formées.

Payant. .

SAINT VICTOR DE RENO Parking Longny les Villages 61290 Orne Normandie fouquet.jerome@orange.fr

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English : Concours de pétanque en doublettes

L’événement Concours de pétanque en doublettes Longny les Villages a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche